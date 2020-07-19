Кадыров – Зеленскому: придется подтвердить свои извинения, ответить передо мною прямо

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского еще раз публично извиниться за скандал с видео плачучего Кадырова, которое оказалось вмонтированным в ролик украинского юмористического шоу.

На своем канале в Telegram глава Чечни показал отрывок из интервью Зеленского украинскому журналисту Дмитрию Гордону 2018 года. Тогда президент пояснил, что ему пришлось уладить конфликт с чеченским лидером из-за этого видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Зеленский рассказал, что тогда якобы извинился перед чеченским народов, поскольку чувствовал вину с религиозной точки зрения. По его словам, ролик мог обидеть мусульман.

Кадыров отметил, что когда-то знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, якобы имел честь извиниться. Теперь же он потребовал от украинского президента личных извинений.

"Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придётся твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то вам придётся ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого вы оскорбили", – написал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал посмешищем в сети после видео, в котором он заставил Александра Емельяненко извиниться перед гендиректором "Матч ТВ" Тиной Канделаки.