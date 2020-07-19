Кадыров потребовал от Зеленского позвонить Путину и закончить "гражданскую" войну
Рамзан Кадыров и Владимир Зеленский.
Глава Чечни (РФ) Рамзан Кадыров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не смог закончить "гражданскую" войну на Донбассе.
Пропагандистский пост чеченский лидер опубликовал на своем Telegram-канале 18 июля. Он заявил, что теперь "заокеанская воля велит нашим украинским братьям убивать русских людей в Донецке и Луганске".
Ранее, по словам Кадырова, "народы не могли допустить и мысли, что война разделит нас".
Обращаясь к президенту Украины, глава Чечни написал: "Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника".
"Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Что вам мешает позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины? Гордыня или чужая воля?" – написал Кадыров.
Журналист Роман Цимбалюк высмеял возмущение главы Чеченской Республики. "Если "война гражданская", зачем звонить Путину?" – спросил он в Telegram.
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Отметим, глава Чечни также еще раз потребовал у украинского президента публично извиниться за скандал с шуткой о нем "95 квартала".
Кадыров потребовал новых извинений от Зеленского. Скриншот
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Как писал OBOZREVATEL:
В 2014 году в ходе одного из концертов "Студия Квартал-95" продемонстрировала ролик, на котором плачет Рамзан Кадыров.
Зеленский прокомментировал эти слезы, как "сожаление о сносе памятника Ленину в Харькове". Кадыров расценил это как насмешку над святынями его народа.
Впоследствии Зеленский был вынужден извиниться за свою шутку.
Елена Зеленская призналась, что в тот период семье пришлось воспользоваться услугами охранников.