"Батьківщина" потерпела фиаско: глава Черкасского облсовета получил нового зама

Новоизбранному главе Черкасского облсовета Анатолию Подгорному будут помогать два заместителя. Их содержание обойдется областному бюджету до конца года в 400 000 гривен.

Напомним, должность первого заместителя уже была занята. Ее занимает Валентин Тарасенко, представитель фракции "Черкащане". До этого он работал заместителем директора предприятия "Урожай", которое входит в состав МХП.

На две вакантные должности претендовали Михаил Мушиек (фракция "Батьківщина") и Андрей Сегеда (фракция "Укроп"). По результатам тайного голосования заместителем стал Андрей Сегеда. За него проголосовало 47 депутатов при необходимых 43 голосах. А Михаилу Мушиеку не хватило 5 голосов, передает корреспондент OBOZREVATEL.

Андрей Сегеда – член фракции "Укроп". Временно не работает. В 2018 году согласно декларации не заработал ни копейки. В прошлом – руководитель областной организации "Блока Литвина". Был помощником депутата Верховного Совета Сергея Терещука ( "За Единую Украину", "Блок Литвина"). Сейчас Терещук руководит аграрным предприятием в Черкасской области.

Андрей Сегеда избран заместителем председателя областного совета provce.ck.ua

Отметим, за процессом голосования наблюдал новый глава Черкасской ОГА Роман Бондарь, которого накануне назначил президент Зеленский. Он и напомнил кандидату - "батьківщиновцу" Михаилу Мушиеку о его "небезупречной" репутации.

"Я правильно понимаю, вы проходите по уголовному делу в отношении незаконного обогащения?" – обратился к Мушиеку глава области.

Кроме того, при обсуждении кандидатур коллеги по депутатскому корпусу выдвинули Михаилу Мушиеку еще ряд претензий. Одни утверждали, что он, мол, развалил "афганское движение в Черкассах" (Мушиек воевал в Афганистане и является членом местного Союза афганцев). Другие напомнили, что его задерживали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того, он является соратником экс-мера Черкасс Владимира Олийныка, который сейчас находится в Москве и вместе с Николаем Азаровым возглавляет "Комитет спасения Украины". Жители Черкасс же ассоциируют имя Михаила Мушиека со скандальной застройкой местной набережной и пляжей.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель фракции "Черкасщане" Анатолий Подгорный был избран председателем Черкасского областного совета 29 октября. За него проголосовали 43 депутата.

Анатолий Подгорный – человек состоятельный, имеет влиятельных политических покровителей и успел засветиться в громком экологическом скандале. Подробнее читайте в экслюзивном материале OBOZREVATEL "Вонючий" скандал: что известно о новом главе Черкасского облсовета".

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