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5 ноября • обновлено в 22:51
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"Батьківщина" потерпела фиаско: глава Черкасского облсовета получил нового зама

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Новоизбранному главе Черкасского облсовета Анатолию Подгорному будут помогать два заместителя. Их содержание обойдется областному бюджету до конца года в 400 000 гривен.

Напомним, должность первого заместителя уже была занята. Ее занимает Валентин Тарасенко, представитель фракции "Черкащане". До этого он работал заместителем директора предприятия "Урожай", которое входит в состав МХП.

На две вакантные должности претендовали Михаил Мушиек (фракция "Батьківщина") и Андрей Сегеда (фракция "Укроп"). По результатам тайного голосования заместителем стал Андрей Сегеда. За него проголосовало 47 депутатов при необходимых 43 голосах. А Михаилу Мушиеку не хватило 5 голосов, передает корреспондент OBOZREVATEL.

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Андрей Сегеда – член фракции "Укроп". Временно не работает. В 2018 году согласно декларации не заработал ни копейки. В прошлом – руководитель областной организации "Блока Литвина". Был помощником депутата Верховного Совета Сергея Терещука ( "За Единую Украину", "Блок Литвина"). Сейчас Терещук руководит аграрным предприятием в Черкасской области.

Андрей Сегеда избран заместителем председателя областного совета

Андрей Сегеда избран заместителем председателя областного совета

provce.ck.ua

Отметим, за процессом голосования наблюдал новый глава Черкасской ОГА Роман Бондарь, которого накануне назначил президент Зеленский. Он и напомнил кандидату - "батьківщиновцу" Михаилу Мушиеку о его "небезупречной" репутации.

"Я правильно понимаю, вы проходите по уголовному делу в отношении незаконного обогащения?" – обратился к Мушиеку глава области.

Кроме того, при обсуждении кандидатур коллеги по депутатскому корпусу выдвинули Михаилу Мушиеку еще ряд претензий. Одни утверждали, что он, мол, развалил "афганское движение в Черкассах" (Мушиек воевал в Афганистане и является членом местного Союза афганцев). Другие напомнили, что его задерживали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того, он является соратником экс-мера Черкасс Владимира Олийныка, который сейчас находится в Москве и вместе с Николаем Азаровым возглавляет "Комитет спасения Украины". Жители Черкасс же ассоциируют имя Михаила Мушиека со скандальной застройкой местной набережной и пляжей.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель фракции "Черкасщане" Анатолий Подгорный был избран председателем Черкасского областного совета 29 октября. За него проголосовали 43 депутата.

Анатолий Подгорный – человек состоятельный, имеет влиятельных политических покровителей и успел засветиться в громком экологическом скандале. Подробнее читайте в экслюзивном материале OBOZREVATEL "Вонючий" скандал: что известно о новом главе Черкасского облсовета".

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