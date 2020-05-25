Одно из слабых мест власти - это кадровая политика. Для осознания причин того, почему у Зеленского так много ошибок и проблем, надо понять, что именно кадровая политика является основой для проведения эффективного государственного управления и от качества всех назначений зависит результат. Ведь достигать результата должны именно те, кого назначают на управленческие должности или кого делегирует политсила в парламент.

И если глава Кабмина, министр или глава области профан, то и качественного результата от него невозможно получить. И это не потому, что они не хотят показать результат, а потому что они банально не знают, как управлять, планировать, вести переговоры и как взаимодействуют все органы в Украине. Они не знают, как реализовать политику государства, наполнить бюджет, создать рабочие места и реально поднять благосостояние украинцев. Они не компетентны. Именно поэтому звучат громкие обещания от премьер-министров о 40% ВВП и 500 000 новых рабочих мест, которые оказываются пустыми словами.

Если кандидат на Генпрокурора не мог даже сдать базовый экзамен на судью Верховного суда Украины и не имеет ни практики, ни знаний в процесуальном руководстве, то странно ждать от него результат, как от главы Генпрокуратуры. А если учесть и то, что Генпрокурору не дали назначить ни одного заместителя, на которого можно опереться или усилиться, а назначали их по квотам от групп влияния и они делают что хотят, то понятно, что этот орган превратился в контору по решалову и бюро заказов.

И если в ВР привести насильников, фриков, продажных марионеток олигархов, просто глупцов, сотрудников "Квартал-95" и тех, кто не читает законопроекты, то наивно ждать от них эффективной работы. Более того, глупо надеяться на то, что качество жизни граждан Украины улучшиться. У отдельных граждан, которые становятся депутатами от партии власти жизнь станет лучше. А вот остальным ждать не стоит. Это велюровая реальность.

Так можно продолжать до бесконечности. Но главный вывод в том, что кадровая политика в итоге обнулит президентский рейтинг. А это то чего боится больше всего Зеленский. Боится, но ничего не делает. Более того, Зеленский жалуется на своей пресс-конференции, что не может найти министра культуры. И выглядит смешным. Потому что ищет он кандидата среди своих друзей детства, как Баканов, которого он назначил главой СБУ. Ищет среди своих партнеров по бизнесу, как Ермак и Корниенко, которые руководят ОП. Ищет среди работников "Квартал-95" и "Лиги смеха". Ищет у знакомых олигархов. Но и они когда-то закончаться, а вакансии все еще останутся свободными. Эта проблема решается просто - надо писать требования к кандидату и объявлять конкурс. Но такое простое решение неприемлимо для Зеленского.

И мы видим, что Зеленский не хочет идти этим путем. Он придумывает "социальный лифт", которым поднимает во власть людей не обладающих знаниями, управленческим опытом и компетенциями, главным достоинством которых является знакомство с ним и личная лояльность к президенту. Это обычное кумовство. Оно и ранее существовало в Украине, но никогда ранее не достигало такой массовости. Да, карьерную лестницу, когда человек шел от должности к должности набираясь опыта, заменили на фейковый "социальный лифт", который стремительно вознес множество сомнительных персонажей на вершины власти и обрушивает государственные институции.

Можно ли это изменить? Конечно. Но уже понятно, что Зеленский этого делать не будет. Ему нужны не компетентные, а лояльные. Таких на конкурсах не отберешь. Разве что сделать личную лояльность и преданность обязательным условием конкурсного отбора. Так что после Зеленского придется восстанавливать и систему качественного кадрового отбора. Или создавать с нуля.И главным при отборе на должность будет соответствие по проффесиональным качествам, не по принципам кумовства и непотизма.