Качура заявил об угрозе переноса местных выборов из-за COVID-19

Юрий Сергиенко Политика 17:22, 10.10.2020 Обновлено: 18:19, 10.10.2020

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура считает, что местные выборы в Украине, назначенные на 25 октября, могут перенести из-за коронавируса.

В своем Telegram-канале он написал, что через несколько недель суточный показатель заболеваемости может превысить 10 тысяч человек.

"Уже многие представители власти и министерства заявляли, что выборы состоятся 25 октября и не будут перенесены. Я буду менее оптимистичен. Через несколько недель мы можем преодолеть отметку в 10 тысяч заболевших в сутки. Показатели – необъективны: в стране нет массового тестирования и мы не знаем точного количества больных на COVID-19", – отметил Качура.

Также по его информации некоторые инфекционные отделения перегружены на 75%.

"Если ситуация с инфицированием населения будет прогрессировать, то мы получим массовую неявку избирателей на участки. Таким образом станет вопрос о легитимности выборов, и нам придется собрать волю в кулак и по рекомендации СНБО парламент будет вынужден ввести чрезвычайное положение, а, следовательно, жесткий карантин", – подчеркнул нардеп.

Telegram Александра Качуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что из-за роста количества новых больных коронавирусом местные выборы переносить не будут.

Он заявил тогда, что в стране подготовились ко второй волне пандемии и ситуация находится под контролем.

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