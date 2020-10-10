Качура захотел вакцины РФ от COVID-19 в Украине: политики ответили "слуге народа"
Ряд украинских политиков отреагировали на заявление народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Качуры, который выступил за закупку российской вакцины от коронавируса (COVID-19).
Кандидат в мэры Киева Сергей Притула написал в Telegram, что если Качура так хочет российскую вакцину, то ее не обязательно покупать.
"Господин Качура может просто замочить в воде лапти, и добавить боярышник по вкусу. Будет иметь полноценную российскую вакцину и абсолютно бесплатно", – пошутил он.
В свою очередь, мэр Львова Андрей Садовый отметил в Facebook, что львовские больницы в этом "эксперименте над живыми людьми" участвовать не будут.
"А те, кто продвигают эту идею, могут себе уколоть эту "бодягу" в одно место", – добавил он.
Нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил в Facebook, что Качура озвучил позицию представителя ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.
"Напомню, что совсем недавно Виктор Медведчук напрямую попросил своего кума Путина рассмотреть вопрос о поставках российской вакцины в Украину. Лидер ОПЗЖ вместе со своей женой и сыном уже даже вакцинировались этим препаратом, когда находились в оккупированном Крыму. Путин тогда ответил Медведчуку, что нужен официальный запрос от украинских властей", – подчеркнул Гончаренко.
По его словам, заявление Качуры можно расценивать как первый шаг власти к официальному запросу.
"Просто перестать стрелять не вышло, авось получится, чтобы люди просто перестали болеть", – считает депутат.
Напомним, 9 октября Качура заявил, что Украина обязана договариваться с Россией о закупке ее вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.
Как сообщал OBOZREVATEL:
первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали еще в начале августа, ее разработчиком был назван центр Гамалеи. Вакцина якобы была создана на основе ДНК аденовируса и должна "формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции".
При этом ученые обеспокоены, что намерение России внедрить вакцину против COVID-19 "Спутник-V" до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию нового коронавируса.
В Британии заявили, что клинические испытания "первой в мире" российской вакцины против коронавируса дали сомнительные результаты.
Президент России Владимир Путин заговорил о возможности поставок в Украину российской вакцины от коронавируса, которая вызывала сомнения у экспертов.