Качура захотел вакцины РФ от COVID-19 в Украине: политики ответили "слуге народа"

Ряд украинских политиков отреагировали на заявление народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Качуры, который выступил за закупку российской вакцины от коронавируса (COVID-19).

Кандидат в мэры Киева Сергей Притула написал в Telegram, что если Качура так хочет российскую вакцину, то ее не обязательно покупать.

"Господин Качура может просто замочить в воде лапти, и добавить боярышник по вкусу. Будет иметь полноценную российскую вакцину и абсолютно бесплатно", – пошутил он.

В свою очередь, мэр Львова Андрей Садовый отметил в Facebook, что львовские больницы в этом "эксперименте над живыми людьми" участвовать не будут.

"А те, кто продвигают эту идею, могут себе уколоть эту "бодягу" в одно место", – добавил он.

Нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил в Facebook, что Качура озвучил позицию представителя ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

"Напомню, что совсем недавно Виктор Медведчук напрямую попросил своего кума Путина рассмотреть вопрос о поставках российской вакцины в Украину. Лидер ОПЗЖ вместе со своей женой и сыном уже даже вакцинировались этим препаратом, когда находились в оккупированном Крыму. Путин тогда ответил Медведчуку, что нужен официальный запрос от украинских властей", – подчеркнул Гончаренко.

По его словам, заявление Качуры можно расценивать как первый шаг власти к официальному запросу.

"Просто перестать стрелять не вышло, авось получится, чтобы люди просто перестали болеть", – считает депутат.

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Напомним, 9 октября Качура заявил, что Украина обязана договариваться с Россией о закупке ее вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.

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