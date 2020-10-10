Качура захотел вакцины РФ от COVID-19 в Украине: политики ответили "слуге народа"
Притула предложил Качуре сделать аналог российской вакцины – "замочить в воде лапти и добавить боярышник по вкусу"
Садовый отметил, что львовские больницы в этом "эксперименте над живыми людьми" участвовать не будут
Гончаренко заявил, что Качура озвучивает позицию Медведчука
Ряд украинских политиков отреагировали на заявление народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Качуры, который выступил за закупку российской вакцины от коронавируса (COVID-19).
Кандидат в мэры Киева Сергей Притула написал в Telegram, что если Качура так хочет российскую вакцину, то ее не обязательно покупать.
"Господин Качура может просто замочить в воде лапти, и добавить боярышник по вкусу. Будет иметь полноценную российскую вакцину и абсолютно бесплатно", – пошутил он.
В свою очередь, мэр Львова Андрей Садовый отметил в Facebook, что львовские больницы в этом "эксперименте над живыми людьми" участвовать не будут.
"А те, кто продвигают эту идею, могут себе уколоть эту "бодягу" в одно место", – добавил он.
Нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил в Facebook, что Качура озвучил позицию представителя ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.
"Напомню, что совсем недавно Виктор Медведчук напрямую попросил своего кума Путина рассмотреть вопрос о поставках российской вакцины в Украину. Лидер ОПЗЖ вместе со своей женой и сыном уже даже вакцинировались этим препаратом, когда находились в оккупированном Крыму. Путин тогда ответил Медведчуку, что нужен официальный запрос от украинских властей", – подчеркнул Гончаренко.
По его словам, заявление Качуры можно расценивать как первый шаг власти к официальному запросу.
"Просто перестать стрелять не вышло, авось получится, чтобы люди просто перестали болеть", – считает депутат.
Напомним, 9 октября Качура заявил, что Украина обязана договариваться с Россией о закупке ее вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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При этом ученые обеспокоены, что намерение России внедрить вакцину против COVID-19 "Спутник-V" до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию нового коронавируса.
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