Качура рассказал, как со сторонниками Медведчука раздавал презервативы студентам

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура признался, что еще восемь лет назад вместе со сторонниками нынешнего нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука раздавал презервативы студентам Киевского политехнического института.

Он утверждает, что именно после этого его имя оказалось в реестрах как руководителя обособленного подразделения ВОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор" в столице. Об этом "слуга" рассказал в интервью "Радио Свобода", хотя ранее, как известно, пытался "отмазаться" от упомянутых связей (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, Качура отметил, что в 2012 году вместе с представителями созданной им молодежной организации провел совместную акцию с молодежным крылом "Украинский выбор". Мероприятие, по его словам, было посвящено борьбе с распространением ВИЧ/СПИД и во время него студентам раздавали презервативы. При этом нардеп заявил, якобы идеологический вектор самой партии для него не был важным.

"Когда мне было 20 с чем-то лет или даже меньше, то никто вообще не знал, кто такой Медведчук и что это за организация на самом деле... Тогда еще не было оккупации Крыма, всех известных событий на Донбассе, когда Российская Федерация напала на нашу страну... Я не видел ничего плохого в этом. И я сейчас не вижу ничего плохого", – оправдался Качура.

Депутат заверил, якобы в руководители организации "Украинский выбор" его записали без его ведома.

"Я думаю, что в тот момент, когда регистрировали какие-то ячейки, таким образом были просто записаны люди какие-то, возможно, которые были участниками акции. Знаете, как в Партию регионов записывали просто всех, а люди не знали, и записали в эту ячейку меня, в частности", – пояснил он.

Кроме того, "слуга" утверждает, мол уже инициировал по этому поводу судебный иск и обратился за разъяснениями в Минюст, а также планирует обратиться непосредственно к представителям "Украинского выбора" .

"Первый ответ, который есть, что никаких нет протоколов. Если, например, обособленное подразделение регистрируется, собирается конференция, и тогда те, кто избираются, подписывают протоколы. Таких протоколов пока нет в регистрационном деле и никогда не было", – заявил Качура.

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