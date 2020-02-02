"Не нужно лезть!" В "Слуге народа" озвучили позицию по памятникам в Украине

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что власти не должны вмешиваться в вопросы религии, праздников и установки памятников в Украине.

"Государство не должно лезть в религию. И не должно лезть в то, какие праздники (отмечают. – Ред.) или какие памятники ставят люди там, где они проживают", – сказал Качура в эфире ObozTV.

"Если во Львове кто-то хочет поставить памятник Степану Бандере – они должны там ставить. Если в другом регионе хотят поставить другому человеку – если насчет него нет приговора суда, если это историческая личность, важная для этого региона, какой-то меценат и т.д. – пусть он кому-то не нравится, но тут этот памятник поставят", – объяснил Качура.

По его словам, у всех украинцев должны быть равные права.

"Не должно быть никакой доминирующей, одной "правильной" или "неправильной" идеологии", – подчеркнул депутат.

Качура отметил, что политика "Слуги народа" – объединение Украины. Он также призвал с уважением относится к людям, которые разговаривают как на украинском, так и на русском языке.

Памятник Жукову в Харькове активисты снесли, а городские власти восстановили facebook.com/gennadykernes

Памятник Степану Бандере в Тернополе wikimedia.org

Как писал OBOZREVATEL, мысль о том, что все украинцы разные, но им нужно научиться "жить вместе в уважении ради будущего своей страны", ранее озвучил в своей новогодней речи президент Владимир Зеленский. Он также выразил мнение, что "неважно как названа улица" и "нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку".

Один из последних скандалов по поводу памятников в Украине произошел в Харькове. Летом 2019 года там восстановили памятник советскому маршалу Георгию Жукову, который ранее снесли активисты.

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