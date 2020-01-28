"Нужно перебирать": "слуга народа" признался, что его не устраивает в Зеленском

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура назвал недостатком президента Украины Владимира Зеленского его "чрезмерную доверчивость".

"В Зеленском, пожалуй, меня не устраивает, что он очень сильно доверяет многим людям", – признался Качура в программе "Острый вопрос" на ObozTV.

"Это и хорошая, и плохая его (Зеленского. – Ред.) особенность. Он по своей природе умеет доверять людям. Но мне кажется, что в политике более токсичная среда. Нужно все-таки немножко перебирать – и отдельными людьми, и не так воспринимать информацию, которую доносят отдельные люди", – объяснил он свое мнение.

При этом Качура не назвал конкретных фамилий.

"Тут в целом, как явление, нужно рассматривать. Он всегда людям доверял и давал шанс. Если ты в коммерческой сфере можешь дать шанс и второй раз человек может исправиться, то в политике однозначно – если тебя один раз подвели, то и второй раз подведут", – отметил депутат.

Политик заверил, что сам он "точно не злоупотребляет" доверием Зеленского.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, также Александр Качура похвалил одиозного украинского политика Михаила Добкина. По его словам, экс-"регионал" – очень образованный и верующий человек, а в масс-медиа его иногда "демонизируют".

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