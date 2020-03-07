Качура опроверг свою связь с Медведчуком и пригрозил Чорновол судом

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура решил судиться против нардепа VIII созыва Татьяны Чорновол.

Об этом сообщается на Telegram-канале журналиста Андрея Павловского. Отметим, Чорновол распространила информацию о том, Качура является руководителем обособленного подразделения ВОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор" (глава движения – Виктор Медведчук) в Соломенском районе Киева.

Об этом говорится в опубликованном письме Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (г.Киев), полученном в ответ на запрос представителя "ЕС".

Александр Качура подал в суд на Татьяну Чорновол Коллаж

"Я подал иск в Подольский райсуд с просьбой выяснить наличие оружия у Татьяны и состояние ее психики. Также подал запрос на выяснение личности Качуры из "Украинского выбора". Так как там нет моих паспортных данных, подписанных мною документов. Я не знаю, какой Качура работает на Медведчука. Пусть это выяснит суд", – пояснил депутат.

Качура указал на то, что веб-сайт бывшей депутатки chornovol.info до сих пор зарегистрирован в Санкт-Петербурге (РФ) и это "никого не смущает".

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Татьяне Чорновол объявили подозрение в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

Также ГБР начало досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва Чорновол общественного порядка.

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