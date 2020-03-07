Главная Новости
7 марта • обновлено в 17:51
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Качура опроверг свою связь с Медведчуком и пригрозил Чорновол судом

1.2т
Читать материал на украинском

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура решил судиться против нардепа VIII созыва Татьяны Чорновол.

Об этом сообщается на Telegram-канале журналиста Андрея Павловского. Отметим, Чорновол распространила информацию о том, Качура является руководителем обособленного подразделения ВОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор" (глава движения – Виктор Медведчук) в Соломенском районе Киева.

Об этом говорится в опубликованном письме Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (г.Киев), полученном в ответ на запрос представителя "ЕС".

Александр Качура подал в суд на Татьяну Чорновол

Александр Качура подал в суд на Татьяну Чорновол

Коллаж

"Я подал иск в Подольский райсуд с просьбой выяснить наличие оружия у Татьяны и состояние ее психики. Также подал запрос на выяснение личности Качуры из "Украинского выбора". Так как там нет моих паспортных данных, подписанных мною документов. Я не знаю, какой Качура работает на Медведчука. Пусть это выяснит суд", – пояснил депутат.

Качура указал на то, что веб-сайт бывшей депутатки chornovol.info до сих пор зарегистрирован в Санкт-Петербурге (РФ) и это "никого не смущает".

Качура опроверг свою связь с Медведчуком и пригрозил Чорновол судом

Скриншот

Качура опроверг свою связь с Медведчуком и пригрозил Чорновол судом

Скриншот

Качура опроверг свою связь с Медведчуком и пригрозил Чорновол судом

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее Татьяне Чорновол объявили подозрение в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

Также ГБР начало досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва Чорновол общественного порядка.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "суд" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
суд
Персоны
Виктор Медведчук Татьяна Чорновол Александр Качура
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа политика Украинский выбор
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
5
Смешно
3
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги