Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура является руководителем обособленного подразделения ВОО "Всеукраинское общественное движение" Украинский выбор" в Соломенском районе Киева.

Об этом говорится в письме Центрального межрегионального управления Министерства юстиции (г.Киев), полученном в ответ на запрос представителя "Европейской Солидарности". В этом же письме Минюст подтверждает, что руководителем ВОО "Украинский выбор" является нардеп "Оппозиционные платформы – За жизнь" Виктор Медведчук.

Очевидно, этим объясняется публичная позиция Александра Качуры, обнародованная в СМИ 6 марта, по поддержке подачи воды на территорию оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как известно, Александр Качура был заявителем в Генеральную прокуратуру в отношении народного депутата из фракции "Европейская Солидарность" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой. ГБР открыло уголовные производства за якобы "угрозы убийством", а президент Владимир Зеленский был признан "потерпевшим" из-за высказываний в соцсетях об опасности пребывания в зоне боевых действий на Донбассе.

Народный депутат восьмого созыва Татьяна Чорновил в прошлом году обнародовала информацию о том, что Александр Качура был руководителем подразделения "Украинский выбор" еще со времен Революции Достоинства. Александр Качура публично опровергал на эту информацию и намеревался обратиться в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что власть не должна вмешиваться в вопросы религии, праздников и установки памятников в Украине.

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