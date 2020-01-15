Кабмину Гончарука спрогнозировали две громкие отставки: что случилось

Скандал с повышением зарплат членам Кабмина Алексея Гончарука и народным депутатам Украины может закончиться увольнением двоих министров.
Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Он рассказал, кому в Кабмине грозит отставка.
"Безусловно, ротация (в Кабмине – ред.) будет. Об этом сигналы поступают из абсолютно разных источников, так или иначе, близких к партийной верхушке и к Офису президента. По моей информации, недовольны несколькими министрами", – заявил Тизенгаузен.
По словам эксперта, под ударом находятся министр юстиции Денис Малюська и глава Минэкономики Тимофей Милованов, "который довольно одиозно и странно себя ведет периодически".
"Менять будут – это абсолютно понятная жертва для поддержания рейтинга. Как раз скандал с зарплатами, где повыписывали под шумок себе и замам космические премии, и станет катализатором", – отметил он.
kmu.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бывший вице-премьер Павел Розенко заявил, что с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличат зарплату в 2-5 раз. По его словам, зарплаты многих депутатов и чиновников "превысят сотни тысяч гривен".
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что информация о повышении зарплаты нардепов до 100 тыс. грн не соответствует действительности. По его словам, повышение зарплаты составляет около 3 тыс. грн и связано с повышением прожиточного минимума.
Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на маленькую зарплату и заявил, что не сможет работать, если не будет зарабатывать как минимум 80 тыс. грн.
Глава Минэкономики Тимофей Милованов также неоднократно говорил, что зарплаты в 18 тыс. грн ему "ни на что не хватает".
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