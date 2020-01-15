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15 января • обновлено в 21:31
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Кабмину Гончарука спрогнозировали две громкие отставки: что случилось

1.5т
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Скандал с повышением зарплат членам Кабмина Алексея Гончарука и народным депутатам Украины может закончиться увольнением двоих министров.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Он рассказал, кому в Кабмине грозит отставка.

"Безусловно, ротация (в Кабмине – ред.) будет. Об этом сигналы поступают из абсолютно разных источников, так или иначе, близких к партийной верхушке и к Офису президента. По моей информации, недовольны несколькими министрами", – заявил Тизенгаузен.

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По словам эксперта, под ударом находятся министр юстиции Денис Малюська и глава Минэкономики Тимофей Милованов, "который довольно одиозно и странно себя ведет периодически".

"Менять будут – это абсолютно понятная жертва для поддержания рейтинга. Как раз скандал с зарплатами, где повыписывали под шумок себе и замам космические премии, и станет катализатором", – отметил он.

Кабмину Гончарука спрогнозировали две громкие отставки: что случилось

kmu.gov.ua

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Темы
Зарплаты в Украине Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персоны
Борис Тизенгаузен Денис Малюська Тимофей Милованов
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины зарплата
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