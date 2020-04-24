Кабмин впервые за 4 года подаст в Раду проект закона об амнистии – нардеп

Юрий Сергиенко Политика 20:03, 24.04.2020 Обновлено: 20:04, 24.04.2020

Кабинет министров впервые с 2016 года подаст в Верховную Раду законопроект об амнистии.

Об этом в Telergam сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Впервые с 2016 года Кабмин подает в Верховную Раду проект Закона об амнистии", – написал он.

Гончаренко уточнил, что документ предусматривает досрочное освобождение 1 960 из 32 942 заключенных.

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Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов выступил за амнистию заключенных, которые отбывают наказание за незначительные преступления. Он отметил, что Министерство юстиции должно рассмотреть этот вопрос в связи с угрозой распространения коронавируса.

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