Кабмин впервые за 4 года подаст в Раду проект закона об амнистии – нардеп

Кабинет министров впервые с 2016 года подаст в Верховную Раду законопроект об амнистии.

Об этом в Telergam сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Впервые с 2016 года Кабмин подает в Верховную Раду проект Закона об амнистии", – написал он.

Гончаренко уточнил, что документ предусматривает досрочное освобождение 1 960 из 32 942 заключенных.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов выступил за амнистию заключенных, которые отбывают наказание за незначительные преступления. Он отметил, что Министерство юстиции должно рассмотреть этот вопрос в связи с угрозой распространения коронавируса.

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