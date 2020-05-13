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14 мая • обновлено в 16:36
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Кабмин внес изменения в ПДД: что разрешили таксистам

10.6т
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Кабинет министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения и разрешил водителям такси двигаться выделенными полосами общественного транспорта.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 мая. Копию документа опубликовал в Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Согласно ему, отныне украинским таксистам разрешили ездить по полосе общественного транспорта и осуществлять посадку и высадку пассажиров в пределах полосы для маршрутных транспортных средств.

Кабмин внес изменения в ПДД: что разрешили таксистам

Отметим, что ранее этот пункт отсутствовал в ПДД, зато теперь водитель такси сможет двигаться по выделенной полосе, где установлены знаки 5.8 или 5.11.

Также в рамках действия полосы общественного транспорта таксист может осуществлять посадку и высадку пассажиров. Тогда как другим участникам движения остановка или стоянка на этой полосе запрещена.

В Кабмине ссылаются на опыт ЕС и считают, что эти изменения в ПДД создадут благоприятные условия для водителей внутренних перевозок.

Кабмин внес изменения в ПДД: что разрешили таксистам

t.me/oleksiihoncharenko/1950

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве некоторые службы такси с 12 мая, первого этапа ослабления карантина, повысили цены на услуги перевозки как минимум вдвое.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины ПДД такси
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