Кабмин уволил Зеркаль с поста замглавы МИД

Правительство уволило Елену Зеркаль с должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 4 декабря. Информация опубликована на Урядовом портале.

Напомним, что о намерении уйти из МИД сама Зеркаль сообщила еще 14 августа. Позже чиновник просила уволить ее с занимаемой должности по собственному желанию.

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Елена Зеркаль Слово и Дело

Отмечается, что на этом же заседании Кабмин также принял ряд других кадровых решений.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль в ближайшее время планирует уйти с должности.

Директор Дипломатической академии им. Геннадия Удовенко при МИД Сергей Корсунский заявил, что, очевидно, в ведомстве уже начали искать замену Зеркаль. Он подчеркнул, что "заменить такого классного специалиста будет нелегко".

Российский адвокат Николай Полозов, который защищает освобожденных из плена украинских моряков, отметил, что власти России с радостью воспримут отставку заместителя главы МИД Украины Елены Зеркаль.

Вскоре Зеркаль попросила Кабмин уволить ее по собственному желанию. На своей странице в Facebook она также опубликовала фото своего заявления на имя премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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