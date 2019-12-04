Главная Новости
4 декабря • обновлено в 15:55
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Кабмин уволил Зеркаль с поста замглавы МИД

939
Читать материал на украинском

Правительство уволило Елену Зеркаль с должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 4 декабря. Информация опубликована на Урядовом портале.

Напомним, что о намерении уйти из МИД сама Зеркаль сообщила еще 14 августа. Позже чиновник просила уволить ее с занимаемой должности по собственному желанию.

Новости
Зеркаль призналась в конфликте с командой Зеленского

Елена Зеркаль

Елена Зеркаль

Слово и Дело

Отмечается, что на этом же заседании Кабмин также принял ряд других кадровых решений.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "увольнение" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
увольнение
Персона
Елена Зеркаль
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Министерство иностранных дел Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
15
2
Смешно
2
Интересно
7
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
ну вот и уволилась европейская интеграция. добро пожаловать в союзное государство укробел))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Чем меньше упоротых, тем лучше
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги