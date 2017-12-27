"Нареформировалась?" Кабмин уволил скандальную замглавы МВД Дееву

Кабинет министров уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.

Об этом вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил в комментарии "Українським новинам".

"Дееву уволили по собственному желанию", - сказал он.

Глава МВД Арсен Аваков поблагодарил Дееву за работу на посту замминистра, отметив, что она реализовала все запланированные проекты.

"Она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю, с ними она справится так же хорошо, как и в МВД! Благодарю за службу!" – написал он в Twitter.

При этом пользователи сети не разделили выводы министра об успешной работе Деевой.

"Ни одной доведенной до конца громко анонсированной "реформы". Некомпетентность и позор для министерства. За январь-декабрь 2017 года Настя получила 717 тыс. грн зарплаты в МВД. Нареформировалась?" – пишет Татьяна Высоцкая.

"Однако какое CV осталось! А сейчас куда? Как правило те, кто увольняется из МВД устраиваются охранниками", – отметил Игорь Ляшенко.

"И как теперь полиция будет евроинтегрироваться", – иронизирует Игорь Швайка.

Напомним, что Деева была назначена на должность замминистра внутренних дел по евроинтеграции в октябре 2016 года.

Как сообщал "Обозреватель", после своего назначения 24-летняя чиновница угодила в эротический скандал. Также ее уличили в связях с "регионалами".

Кроме того, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отмечала, что процедура назначения Деевой прошла вне конкурса, однако Аваков утверждал, что никаких нарушений не было.