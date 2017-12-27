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"Нареформировалась?" Кабмин уволил скандальную замглавы МВД Дееву

15.6тЧитать новость на украинском

Кабинет министров уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.

Об этом вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил в комментарии "Українським новинам".

"Дееву уволили по собственному желанию", - сказал он.

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Наработала: скандальная Деева получила больше зарплаты, чем Аваков

Глава МВД Арсен Аваков поблагодарил Дееву за работу на посту замминистра, отметив, что она реализовала все запланированные проекты.

"Она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю, с ними она справится так же хорошо, как и в МВД! Благодарю за службу!" – написал он в Twitter.

При этом пользователи сети не разделили выводы министра об успешной работе Деевой.

"Ни одной доведенной до конца громко анонсированной "реформы". Некомпетентность и позор для министерства. За январь-декабрь 2017 года Настя получила 717 тыс. грн зарплаты в МВД. Нареформировалась?" – пишет Татьяна Высоцкая.

"Однако какое CV осталось! А сейчас куда? Как правило те, кто увольняется из МВД устраиваются охранниками", – отметил Игорь Ляшенко.

"И как теперь полиция будет евроинтегрироваться", – иронизирует Игорь Швайка.

Напомним, что Деева была назначена на должность замминистра внутренних дел по евроинтеграции в октябре 2016 года.

Как сообщал "Обозреватель", после своего назначения 24-летняя чиновница угодила в эротический скандал. Также ее уличили в связях с "регионалами".

Кроме того, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отмечала, что процедура назначения Деевой прошла вне конкурса, однако Аваков утверждал, что никаких нарушений не было.

Персоны
Анастасия ДееваПавел Розенко
Место
Украина
Объекты
Кабинет министров УкраиныМинистерство внутренних дел Украины
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