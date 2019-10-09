Кабмин утвердил трех глав ОГА: кто они

Кабинет министров Украины одобрил проекты указов президента о назначении глав Одесской, Тернопольской и Харьковской областных государственных администраций.

Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам заседания, проведенного в среду, 9 октября.

Среди них, в частности, предложения о назначении на должность главы Одесской ОГА Максима Куцего, главы Тернопольской ОГА — Игоря Сопеля, главы Харьковской ОГА — Алексея Кучера.

Они вступят в должность только после подписания соответствующих указов президентом.

Максим Куцый — конечный бенефициар киевских фирм "Сервис и менеджмент" (строительство), "Медийный партнер" (рекламное агентство), "Цифровое партнерство" (информационные услуги), "Сити корпус" (строительство).

Максим Куцый 24 канал

Игорь Сопель является руководителем Хоростковского регионального структурного подразделения "Агробизнеса", которое занимается производством хлебобулочной продукции. В 2010-2015 годах был депутатом горсовета Хоросткова. С 2017 года — глава местной федерации футбола.

Игорь Сопель sluganarodu.ua

Алексей Кучер избран в Верховную Раду в 179-м округе Харьковской области от партии "Слуга народа". В парламенте возглавляет подкомитет по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов оказания правовой помощи Комитета ВР по вопросам правовой политики.

Алексей Кучер Подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся