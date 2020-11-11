Кабмин утвердил назначение трех глав ОГА
Кабинет министров заслушал на заседании 11 ноября трех кандидатов на должности глав Николаевской, Одесской и Сумской облгосадминистраций и утвердил их назначение.
Об этом стало известно в ходе заседания правительства, которое транслировалось на YouTube. Кандидаты выступили перед Кабмином, представив свою стратегию деятельности после назначения.
Правительство утвердило все три рассмотренные кандидатуры:
Кима Виталия Александровича на должность главы Николаевской ОГА;
Гриневецкого Сергея Рафаиловича на должность главы Одесской ОГА;
Хомы Василия Васильевича на должность главы Сумской ОГА.
Ким пообещал провести полную инвентаризацию налоговых поступлений в областной бюджет.
Гриневецкий сообщил, что займется "санитарно-эпидемиологической дисциплиной" , развернет дополнительные койки для больных COVID-19 и позаботится о сохранении здоровья медиков.
Хома заявил о необходимости формирования бюджета области. Также он пообещал создать "действенную команду для внедрения решений Кабинета министров".
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил исполняющих обязанности глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областей.