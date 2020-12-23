Кабмин упростил проживание белорусам в Украине.

Кабинет министров Украины упростил порядок оформления вида на жительство в стране гражданам Беларуси.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Он прикрепил документ, в котором изложен упрощенный порядок предоставления вида на жительство белорусам (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Кабмин упростил порядок оформления вида на жительство гражданам Республики Беларусь которые являются предпринимателями, высококвалифицированными специалистами, в частности специалистами в области информационных технологий и инноваций", – уточнил Гончаренко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль у себя в Telegram добавил, что процедура рассмотрения и получения документа будет осуществляться в сокращенный срок, а именно за три рабочих дня.

"Поддержали решение, которое позволяет белорусским предпринимателям, специалистам в области ІТ и инноваций и членам их семей одновременно с разрешением на иммиграцию подавать обращение по поводу вида на жительство", – написал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, граждане Беларуси, которые хотят получить статус беженца либо статус лица, которое нуждается в дополнительной защите, могут обращаться к Государственной миграционной службе Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.