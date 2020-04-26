Кабмин тайно и впопыхах огласил конкурс на главу налоговой: время подачи документов на исходе

Политика 11:33, 26.04.2020 Обновлено: 15:55, 26.04.2020

Кабинет министров Украины огласил конкурс на вакансии главы Государственной налоговой службы и его заместителя, который заканчивается уже в понедельник, 27 апреля.

На это обратил внимание в Facebook адвокат Ярослав Романчук.

"Конкурс на главного налоговика! Правительство "втихаря" объявило конкурс на замещение вакантной должности председателя и заместителя ГНС Украины, срок подачи документов заканчивается завтра", – написал он.

Конкурс на нового главу налоговой подходит к концу

В опубликованной вакансии главы налоговой службы указан уровень заработной платы 29 400 грн, у замглавы – 26 500 грн.

Проведение отбора кандидатов состоится 28 апреля в 10:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Кабмина были освобождены председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и глава ГНС Сергей Верланов.

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что увольнение Нефьодова и Верланова – это продолжение политики вытеснения из правительства антикоррупционеров.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Стал как овощ из-за ошибок врача? СМИ назвали причину предсмертного состояния Ким Чен Ына

Новые рассекреченные документы КГБ по Чернобылю

"Вы даже не обезьяна": ветеран АТО наехал на Усика за "мир, дружба, жвачка" с РФ

"Просим разрешения убить трех людей!" Прототип героя "Чернобыля" Ананенко раскрыл шокирующую правду об операции

Задержат Филатова? Журналист сообщил о внезапном решении Венедиктовой