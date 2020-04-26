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26 апреля • обновлено в 11:46
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Кабмин тайно и впопыхах огласил конкурс на главу налоговой: время подачи документов на исходе

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Кабинет министров Украины огласил конкурс на вакансии главы Государственной налоговой службы и его заместителя, который заканчивается уже в понедельник, 27 апреля.

На это обратил внимание в Facebook адвокат Ярослав Романчук.

"Конкурс на главного налоговика! Правительство "втихаря" объявило конкурс на замещение вакантной должности председателя и заместителя ГНС Украины, срок подачи документов заканчивается завтра", – написал он.

Конкурс на нового главу налоговой подходит к концу

Конкурс на нового главу налоговой подходит к концу

В опубликованной вакансии главы налоговой службы указан уровень заработной платы 29 400 грн, у замглавы – 26 500 грн.

Проведение отбора кандидатов состоится 28 апреля в 10:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Кабмина были освобождены председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и глава ГНС Сергей Верланов.

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что увольнение Нефьодова и Верланова – это продолжение политики вытеснения из правительства антикоррупционеров.

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Место
Украина
Теги
Государственная налоговая служба (ГНС) Кабинет министров Украины
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
огласил -у обоза бенефис,есть такое русское слово объявил.
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