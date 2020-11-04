Кабмин согласовал увольнение трех глав ОГА

Виктория Довгань Политика 14:47, 4.11.2020 Обновлено: 14:52, 4.11.2020

Кабинет министров Украины согласовал увольнение глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областных государственных администраций.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 4 ноября. Список кадровых изменений озвучил министр Кабинета Минстр Олег Немчинов. Его поддержали все присутствующие (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Напомним, что Одесскую ОГА возглавлял Максим Куцый, Ивано-Франковскую – Виталий Федорив, а Сумскую – Роман Грищенко.

Глава Сумской ОГА Роман Грищенко.
"Данкор онлайн"
Глава Одесской ОГА Максим Куцый.
"112 Украина"
Глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.
pravda.if.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 ноября Сергей Трофимов был уволен с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины указом главы государства. Другим указом был назначен внештатным советником Владимира Зеленского.

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