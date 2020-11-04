Кабмин согласовал увольнение трех глав ОГА

Кабинет министров Украины согласовал увольнение глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областных государственных администраций.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 4 ноября. Список кадровых изменений озвучил министр Кабинета Минстр Олег Немчинов. Его поддержали все присутствующие (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Напомним, что Одесскую ОГА возглавлял Максим Куцый, Ивано-Франковскую – Виталий Федорив, а Сумскую – Роман Грищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 ноября Сергей Трофимов был уволен с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины указом главы государства. Другим указом был назначен внештатным советником Владимира Зеленского.