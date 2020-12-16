Кабмин согласовал назначение глав Запорожской и Ивано-Франковской ОГА

Алексей Титофф Политика 15:24, 16.12.2020 Обновлено: 15:58, 16.12.2020

Кабинет министров согласовал назначение глав Запорожской и Ивано-Франковской областных государственных администраций.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Кабмин согласовал назначение Старуха Александра Васильевича на должность председателя Запорожской ОГА. С должности председателя Запорожской ОГА уволили Боговина Виталия Викторовича", – написал он.

Напомним, что Старух уже возглавлял Запорожскую область с 25 сентября 2008 – 18 марта 2010 году.

Александр Старух

Также политик добавил, что правительство согласовало назначение Бойчука Андрея Михайловича на должность председателя Ивано-Франковской ОГА.

Известно, что Бойчук ранее был помощником министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана. Возглавлял Департамент по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Минэнерго. С началом пандемии COVID-19 основал Благотворительный фонд "Центр волонтерских инициатив".

Андрей Бойчук

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