Кабмин согласовал назначение глав Запорожской и Ивано-Франковской ОГА
Кабинет министров согласовал назначение глав Запорожской и Ивано-Франковской областных государственных администраций.
Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"Кабмин согласовал назначение Старуха Александра Васильевича на должность председателя Запорожской ОГА. С должности председателя Запорожской ОГА уволили Боговина Виталия Викторовича", – написал он.
Напомним, что Старух уже возглавлял Запорожскую область с 25 сентября 2008 – 18 марта 2010 году.
Также политик добавил, что правительство согласовало назначение Бойчука Андрея Михайловича на должность председателя Ивано-Франковской ОГА.
Известно, что Бойчук ранее был помощником министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана. Возглавлял Департамент по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Минэнерго. С началом пандемии COVID-19 основал Благотворительный фонд "Центр волонтерских инициатив".
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