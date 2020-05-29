Кабмин собрался на стратегическую сессию: ждут Зеленского

В пятницу, 29 мая, Кабинет министров Украины собрался на стратегическую сессию. В 17:00 к министрам присоединится президент Владимир Зеленский.

Согласно программе мероприятия, которая есть в распоряжении "Страны", правительство вместе с экспертами должно сформировать единое видение миссии, ключевых целей и бренда Кабмина (чтобы посмотреть программу, доскролльте до конца страницы).

К министрам присоединится Владимир Зеленский

Мероприятие стартовало в 12:00 с тимбилдинга. После вступительной части министры начали работать в трех командах. Каждая разработает свою версию миссии, слогана, цели Кабмина. После этого запланирована презентация результатов работы команд и их групповое обсуждение с голосованием.

Предусмотрено, что участники стратегической сессии примут единый черновой вариант миссии, слогана и целей правительства, а домашним заданием для премьер-министра Дениса Шмыгаля станет формулировка их окончательного варианта.

Далее министры разобьются на пять команд по блокам (экономический, по безопасности, развитие общества и т.д.). Каждая команда на основе существующих материалов, учитывая собственное видение каждого министра, доработает цели Кабмина, Программу действий правительства и Паспорта реформ.

После этого запланирована презентация наработок каждой из команд и групповое обсуждение целей Кабмина с голосованием. На презентации наработок командами будет присутствовать Зеленский, он также присоединится к обсуждениям целей правительства.

В завершении дня каждый из министров озвучит свои мысли о результатах стратегической сессии и финальных наработках. Премьер подведет итоги стратегической сессии, сформулирует следующие шаги и получит домашнее задание – создать Мандатные письма по результатам обсуждений.

strana.ua

strana.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая Кабмин принял решение создать отдельное Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, а у Министерства энергетики забрать функции, связанные с экологией.

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