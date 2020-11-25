Кабмин решил поменять глав Харьковщины и Закарпатья: кто возглавит ОГА

Таша Адамович Политика 15:06, 25.11.2020 Обновлено: 15:47, 25.11.2020

Кабинет Министров Украины одобрил увольнение глав Закарпатской облгосадминистрации Алексея Петрова и Харьковской ОГА – Алексея Кучера.

Об этом стало известно в ходе заседания правительства 25 ноября. Уволенным уже назначили преемников (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На должность главы Закарпатской ОГА согласовали назначение предпринимателя, директора винодельческой компании "Шато Чизай" Анатолия Полоскова.

Председателем Харьковской ОГА стала руководитель аппарата Днепропетровской облгосадминистрации, экс-советник, бывший заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса Айна Тымчук.

Последнюю СМИ называли "самой богатой чиновницей Днепропетровской ОГА".

Экс-глава Закарпатья Алексей Петров
zakarpattya.net.ua
Экс-глава Харьковской области Алексей Кучер
24tv.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Хому новым главой Сумской областной государственной администрации. Об этом сообщается в указе №509/2020, обнародованном пресс-службой Офиса президента.

Указом №508/2020 Сергей Пахольчук освобожден от временного исполнения обязанностей председателя ОГА.

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