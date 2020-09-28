Кабмин разрешил назначить экс-заместительницу Ермака председателем Черниговской ОГА
Анну Коваленко 22 апреля уволили с должности заместителя по вопросам обороны руководителя ОП
Ее назначили замминистра развития общин и территорий
Кабмин поддержал проект постановления президента о назначении ее главой Черниговской ОДА
Кабинет министров согласовал кандидатуру бывшей замглавы Офиса президента Андрея Ермака Анны Коваленко на должность руководительницы Черниговской областной государственной администрации.
Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа", представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram-канале "МОКАН_Zнає!". По его словам, решение было принято на заседании 28 сентября.
"На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял ряд кадровых решений: согласовать назначение (проект указа президента Украины) Коваленко Анны Николаевны – председателем Черниговской областной государственной администрации", – сказано в сообщении.
Кроме того, правительство согласовало увольнение Валерия Жалдака с должности заместителя министра молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции (в связи с переходом на другую работу – на должность первого заместителя Кировоградской ОГА). А также увольнение Владимира Куприя с должности первого заместителя председателя Нацагентства по вопросам государственной службы (согласно ч. 1 ст. 87 закона "О государственной службе" – прекращения государственной службы по инициативе субъекта назначения).
Напомним, Анна Коваленко – председатель всеукраинской ОО "39 женская сотня Самооборона Майдана" и координатор ОО "Антикоррупционное движение Украины", советник председателя госслужбы спецсвязи и защиты информации.
10 сентября 2019 досрочно сложила полномочия народного депутата в связи с назначением ее заместителем руководителя Офиса президента.
22 апреля президент Владимир Зеленский уволил Коваленко с должности заместителя по вопросам обороны руководителя ОП Андрея Ермака и назначил вместо нее Романа Машовца. Саму же Коваленко назначено заместителем министра развития общин и территорий.
Отметим, 12 сентября председатель Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко подал заявление об отставке с должности. Причиной увольнения, по словам чиновника, стало лишение его влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава ГК "Укроборонпром" Абромавичюс написал заявление об увольнении.