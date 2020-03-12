Кабинет министров в среду, 11 марта, разделил Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Министерство по делам ветеранов.

Соответствующее постановление появилось на сайте правительства. Кроме того, ведомства переименовали – в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Министерство по делам ветеранов Украины.

Кабмин установил, что Минветеранов обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства, членов их семей, а также социальной защиты лиц, на которых распространяется действие закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Кабмин разделил МинВОТ и Минветеранов ZIK

В свою очередь Министерство реинтеграции обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Отмечается, что обеспечение деятельности этих двух министерств в 2020 году будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины от фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала, какие еще министерства разделят на 2 части.

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