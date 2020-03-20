Кабмин провел внеочередное заседание из-за коронавируса: что решили

Кабинет министров на техническом внеочередном заседании 20 марта рассмотрел вопросы, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции на территории Украины.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По итогам заседания были приняты следующие решения:

Установить режим чрезвычайной ситуации в г. Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.

Денис Шмыгаль Скриншот из видео

Освободить от уплаты ввозной пошлины и НДС определен перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения возникновения и распространения COVID-19, а также для локализации и ликвидации вспышек этого заболевания. Список будет обнародован на сайте в ближайшее время.

До 19 апреля 2020 упростить порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19 на территории Украины.

Постановлением определено, что закупки, необходимые для борьбы со вспышками COVID-19 в условиях неотложности осуществляются по упрощенной процедуре.

Как писал OBOZREVATEL, число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Украине по состоянию на 20 марта достигло 29 (3 летальных).

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