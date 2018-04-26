Кабмин принял план реинтеграции Крыма: что это значит

Кабинет министров Украины утвердил межведомственный план мероприятий для поддержки связей с украинцами, которые проживают в аннексированном Россией Крыму.

Как сообщает Укринформ, об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, отметив, что план мероприятий предусматривает в первую очередь обеспечение прав и свобод, поддержку, помощь и связь с лицами из АР Крым.

"Недавно правительство утвердило план, который позволяет сконцентрировать усилия всех без исключения органов власти на поддержке связей с нашими украинскими гражданами, которые живут в оккупации. Еще раз подчеркиваю - это не задача только одного министерства, это задача правительства, которое одобрило соответствующий план, т.е. это совместная работа всех министерств и ведомств", - рассказал Черныш.

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Также в данном плане уделено внимание доступу к медицине, облегчению доступа к украинскому образованию, защите лиц, которые подверглись притеснениям, защите культурного наследия. Предусматривается предоставление доступа и всех возможностей к культуре и СМИ, а также развитие КПВВ и транспортной инфраструктуры.

"На согласование этого плана мы действительно потратили почти год. Это касается того, что исполнителей этого плана почти - 60. И все должны были согласовать и дать свои рекомендации. План предусматривает 15 задач, 50 мероприятий, принятие и разработку 10 нормативно-правовых актов", - отметил первый заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юсуф Куркчи.

Напомним, Кабмин принял решение "Об утверждении плана мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики относительно временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя" 28 марта 2018 года.

Как писал "Обозреватель", ранее оккупантов Крыма напугал мощный сигнал от Украины.