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28 февраля • обновлено в 23:38
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Кабмин превратят в штаб: Арахамия подтвердил, что правительство хотят обновить

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На внеочередном заседании Верховной Рады Украины действительно планируются некоторые кадровые перестановки в Кабинете министров.

Об этом в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Кабмин превратят в штаб: Арахамия подтвердил, что правительство хотят обновить

"Есть признаки того, что приближается экономически кризис. Есть угроза эпидемии коронавируса. Нам нужно Кабмин превратить в штаб. Мы хотим усилить правительство и сделать его более оперативным, более опытным. А для этого нужно принять несколько кадровых решений (отставки и назначения)", – отметил он.

Арахамия добавил, что не может назвать фамилии людей. При этом он отметил, что кандидатура Сергея Тигипко точно не рассматривается.

Также глава фракции "Слуга народа" пожаловался на блокирование работы парламента нардепами из "Оппозиционной платформы – За жизнь". По его словам, из-за этого невозможно рассмотреть поправки по рынку земли. Кроме того, заблокирована возможность рассмотреть законопроекты по обороне.

В свою очередь сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заверил, что они готовы будут голосовать за отставку членов правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский срочно созвал внеочередное заседание парламента, которое состоится 4 марта. На нем планируется рассмотреть несколько законопроектов, решить вопросы по поводу Кабинета министров и заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Юрий Бойко Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
"Оппозиционная платформа - За жизнь" Кабинет министров Украины Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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