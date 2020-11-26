Кабмин предложил разрешить Раде увольнять директора НАБУ

Кабинет министров предложил наделить Верховную Раду полномочиями увольнять директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Такое решение было принято на заседании правительства 26 ноября, трансляция которого велась на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Соответствующий законопроект будет подан в парламент.

При этом нынешний директор НАБУ Артем Сытник продолжит возглавлять бюро до назначения нового руководителя.

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, документ предусматривает, что Верховная Рада сможет принимать решение об увольнении директора НАБУ при наличии полномочий, четко прописанных в законе.

"Сохранения независимости НАБУ – ключевая позиция правительства. Как и приведения всех положений закон о его деятельности в соответствие к нормам Конституции. Правительство подаст в Верховную Раду изменения, которые решат эти два вопроса", – отметил глава Кабмина.

В свою очередь министр юстиции Денис Малюська добавил, что данный законопроект является переходным.

"Его цель – обеспечить гарантии нормальной работы ведомства после вступления в силу решения Конституционного Суда о неконституционности отдельных положений закона о НАБУ. Мы ничего радикально не меняем, но обеспечиваем сохранение статуса-кво до введения нового порядка назначения директора НАБУ. Это переходной законопроект, который направлен на обеспечения стабильной работы бюро", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский гарантировал послам стран G7 сохранение за Артемом Сытником должности директора Национального антикоррупционного бюро, после того, как Конституционный Суд признал неконституционными некоторые положения закона о НАБУ.