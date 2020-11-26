Кабмин предложил разрешить Раде увольнять директора НАБУ

Кабинет министров предложил дать Верховной Раде полномочия увольнять директора Национального антикоррупционного бюро.

Такое решение было принято на заседании правительства 26 ноября. Соответствующий законопроект будет подан в парламент.

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, документ предусматривает, что Верховная Рада сможет принимать решение об увольнении директора НАБУ при наличии полномочий, четко прописанных в законе.

"Его цель – обеспечить гарантии нормальной работы ведомства после вступления в силу решения Конституционного суда о неконституционности отдельных положений закона о НАБУ. Мы ничего радикально не меняем, но обеспечиваем сохранение статуса-кво до введения нового порядка назначения директора НАБУ. Это переходной законопроект, который направлен на обеспечения стабильной работы бюро", – отметил министр юстиции Денис Малюська.

Новость обновляется…