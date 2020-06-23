Кабмин отстранил Божка от работы в МИД

Егора Божка отстранили от работы в МИД

Кабинет министров Украины отстранил заместителя министра иностранных дел Егора Божка от выполнения обязанностей.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из распоряжения правительства от 19 июня, опубликованного на сайте Кабмина.

"Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божка Егора Валерьевича об отстранении его от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины", – говорится в документе.

Распоряжение Кабинета министров Украины

Ранее OBOZREVATEL писал, что Божок написал заявление об отстранении от должности из-за давления генерального прокурора Ирины Венедиктовой в деле о якобы нарушении при назначении Сергея Семочко.