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Кабмин оценил работу топ-чиновников

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Кабинет министров Украины 12 декабря утвердил результаты оценивания служебной деятельности в 2018 году почти четырех десятков топ-чиновников.

Все они получили либо "отлично", либо "позитивно", сообщили на сайте Кабмина.

Оценивали работу госслужащих категории "А": государственного секретаря КМУ и его заместителей, государственных секретарей министерств, руководителей ЦОИВ (центральных органов исполнительной власти) и их заместителей.

Кабмин оценил работу топ-чиновников
Кабмин оценил работу топ-чиновников
Кабмин оценил работу топ-чиновников
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Также оценки выставили заместителям руководителей ЦОИВ и госсекретарям.

Если бы чиновники получили негативную оценку, то это могло бы стать основанием для их увольнения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин решил реформировать Государственную фискальную службу. ГФС разделят на два ведомства.

Тег
Кабинет министров Украины
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