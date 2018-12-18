Кабмин оценил работу топ-чиновников

Кабинет министров Украины 12 декабря утвердил результаты оценивания служебной деятельности в 2018 году почти четырех десятков топ-чиновников.

Все они получили либо "отлично", либо "позитивно", сообщили на сайте Кабмина.

Оценивали работу госслужащих категории "А": государственного секретаря КМУ и его заместителей, государственных секретарей министерств, руководителей ЦОИВ (центральных органов исполнительной власти) и их заместителей.

Также оценки выставили заместителям руководителей ЦОИВ и госсекретарям.

Если бы чиновники получили негативную оценку, то это могло бы стать основанием для их увольнения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин решил реформировать Государственную фискальную службу. ГФС разделят на два ведомства.