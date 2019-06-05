Кабмин одобрил увольнение глав 13 ОГА: полный список

Кабмин одобрил увольнение 13 глав областных государственных администраций, в том числе и Геннадия Москаля.

Проекты распоряжений об увольнении были поданы президентом Украины Владимиром Зеленским. Правительство рассматривало их 5 июня, пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно с информацией агентства, Кабмин не возражает против увольнения главы ОГА Волыни Александра Савченко, Донецкой ОГА Александра Куця, Закарпатской – Геннадия Москаля, Запорожской – Константина Брыля, Ивано-Франковской – Олега Гончарука, Киевской – Александра Терещука, Кировоградской – Сергея Кузьменко, Львовской – Олега Синютки, Николаевской – Алексея Савченко, Сумской – Николая Клочко, Тернопольской – Степана Барны, Вадима Лозового из Хмельницкой администрации и Александра Мисника из Черниговской ОГА.

Александр Куць Вчасно

Геннадий Москаль Официальный сайт Москаля

Константин Брыль Генплан

Как писал OBOZREVATEL, после победы Зеленского на выборах ряд глав областных администраций подал в отставку. Среди них председатели Черниговской, Львовской и Закарпатской областей.

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