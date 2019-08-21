Кабмин одобрил трех новых глав ОГА от Зеленского: кто эти люди

Во вторник, 19 августа, Кабинет министров назначил новых глав Винницкой, Запорожской и Ровненской областных государственных администраций.

Все кандидатуры были внесены президентом Украины Владимиром Зеленским, передает LIGA.net. Все назначения подтвердил представитель главы государства в правительстве Андрей Герус.

Отметим, что ранее вице-премьер Павел Розенко выложил в Facebook фотографию со списком предложенных кандидатов. На снимке указано, что должность руководителя Винницкой ОГА был предложен Владислав Скальский, Запорожской – Виталий Туринок, Ровненской – Виталий Коваль.

Скриншот

Владислав Скальский с июня 2016 года работает заместителем Винницкого городского головы.

Владислав Скальский

Виталий Туринок является владельцем крупнейшей доли в Ровенском домостроительном комбинате, который производит бетон и железобетон.

Виталий Туринок

Виталий Коваль руководит двумя киевскими фирмами – "ВВВ Монтаж" (строительство дорог и автострад) и "Санако" (оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных). Также Коваль является первым вице-президентом Федерации греко-римской борьбы.

"ВВВ Монтаж" зарегистрирован в Киеве, однако госзаказы на получает только на Ровенщине.

Виталий Коваль

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уволил врио главы Николаевской областной госадминистрации Вячеслава Боня и руководителя Управления СБУ в Житомирской области Виктора Панасюка.

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