Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Кабмин одобрил трех новых глав ОГА от Зеленского: кто эти люди

722 Читать материал на украинском

Во вторник, 19 августа, Кабинет министров назначил новых глав Винницкой, Запорожской и Ровненской областных государственных администраций.

Все кандидатуры были внесены президентом Украины Владимиром Зеленским, передает LIGA.net. Все назначения подтвердил представитель главы государства в правительстве Андрей Герус.

Отметим, что ранее вице-премьер Павел Розенко выложил в Facebook фотографию со списком предложенных кандидатов. На снимке указано, что должность руководителя Винницкой ОГА был предложен Владислав Скальский, Запорожской – Виталий Туринок, Ровненской – Виталий Коваль.

Кабмин одобрил трех новых глав ОГА от Зеленского: кто эти люди

Скриншот

Новости
На место главы Одесской ОГА появился новый претендент: что о нем известно

Владислав Скальский с июня 2016 года работает заместителем Винницкого городского головы.

Владислав Скальский

Владислав Скальский

Виталий Туринок является владельцем крупнейшей доли в Ровенском домостроительном комбинате, который производит бетон и железобетон.

Виталий Туринок

Виталий Туринок

Виталий Коваль руководит двумя киевскими фирмами – "ВВВ Монтаж" (строительство дорог и автострад) и "Санако" (оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных). Также Коваль является первым вице-президентом Федерации греко-римской борьбы.

"ВВВ Монтаж" зарегистрирован в Киеве, однако госзаказы на получает только на Ровенщине.

Виталий Коваль

Виталий Коваль

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уволил врио главы Николаевской областной госадминистрации Вячеслава Боня и руководителя Управления СБУ в Житомирской области Виктора Панасюка.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...