Кабмин обязал НАПК возобновить доступ к электронным декларациям

Юрий Сергиенко Политика 19:39, 29.10.2020 Обновлено: 19:57, 29.10.2020

Кабинет министров Украины обязал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновить доступ к реестру деклараций чиновников.

Соответствующее распоряжение было принято 29 октября, сообщил в Telegram министр правительства Олег Немчинов.

Документ обязывает НАПК неотложно возобновить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.

"Только что на внеочередном заседании правительства, при участии президента Владимира Зеленского, на выполнение решения СНБО приняли распоряжение, которым обязали НАПК неотложно возобновить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки", – сказано в сообщении.

Telegram Олега Немчинова.

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