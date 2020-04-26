Кабмин обошел конкурс: появилось скандальное решение по главе налоговой службы

Нового председателя Государственной налоговой службы и его заместителя назначат без конкурса.

Об этом сообщается в распоряжении Кабмина. Таким образом главы ГНС и его зама назначат по результатам собеседования, а конкурс на должность произойдет после карантина

"Согласиться с предложением министра финансов Украины Марченко С. М. о необходимости назначения на вакантную должность Председателя Государственной налоговой службы Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы", – говорится в документе.

В распоряжении определен первый заместитель министра финансов Улютина, как уполномоченного для проведения собеседования.

Отметим, что народные депутаты одобрили особый режим назначения госслужащих. Одна из особенностей заключается в том, что, если выбранная на конкурсе кандидатура не заняла вакантное место по каким-то причинам, то госслужащие могут назначаться на контрактной основе на период карантина.

По этому правилу, кандидат назначается на должность временно, на период карантина, после его завершения должен состояться полноценный конкурс.

Теперь же, согласно поданных деклараций, на должность главы таможни претендует экс-депутат Социалистической партии, занимавший ряд высокий должностей во времена руководства Виктора Януковича – Сергей Цушко, а его заместителем собирается стать Алексей Любченко, ранее уже занимааший данную должность при Януковиче.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Кабмина были освобождены председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и председатель ГНС Сергей Верланов.

Через день, 26 апреля, Кабинет министров Украины объявил конкурс на вакансии главы Государственной налоговой службы и его заместителя, который заканчивается уже в понедельник, 27 апреля.

Как написал бывший первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта, конкурс на должность председателя Государственной налоговой службы, который должен закончиться всего через два дня после начала, нарушает закон "О государственной службе".

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