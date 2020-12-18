Кабмин обнародовал оценки работы госслужащих "категории А". Документ

Мирослав Семенюк Политика 10:10, 18.12.2020 Обновлено: 10:28, 18.12.2020

Кабинет министров Украины 14 декабря утвердил выводы о результатах оценки служебной деятельности в 2020 году более 80 госслужащих "категории А".

Как говорится в документе, опубликованном на сайте Кабмина, все чиновники получили или "отлично", или "положительно" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Под оценивание попали государственный секретарь правительства и его заместители, государственные секретари министерств, руководители ЦОИВ (центральных органов исполнительной власти) и их заместители.

В частности, председатель Держгеонадр Роман Опимах, председатель Госэкспортконтроля Александр Павличенко, председатель Укринфрапроекта Кирилл Хомяков и председатель Госводагентства Валентин Шлихта получили "положительную" оценку, а председатель Госатомрегулирования Григорий Плачков, председатель Казначейства Татьяна Слюз, глава ГМС Максим Соколюк, председатель Укргосархива Анатолий Хромов и председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский – "отличную".

Отрицательная оценка по итогам оценивания могла стать основанием для увольнения чиновника.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров в бюджете Украины на 2021-й не выделил денег ни на значительное повышение зарплат медикам, ни на нужное количество вакцин, ни даже на осовременивание пенсий. Вместо этого правительство повысило расходы на Раду, свой собственный Секретариат и Офис президента.

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