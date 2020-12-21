Кабмин назначил Витренко и.о. министра энергетики

Кабинет министров Украины 21 декабря назначил Юрия Витренко и.о. министра энергетики.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Как написал он, решение было принято на экстренном кадровом заседании.

Напомним, Витренко должен был стать вицепремьер-министром и министром энергетики, но 17 декабря Верховная Рада Украины провалила его назначение. До этого профильный комитет отклонил кандидатуру Витренко.

Бывший директор по развитию бизнеса "Нафтогаз Украины", по данным источника OBOZREVATEL, ранее получил премию в 7,290 млн долларов "чистыми" (без учета налогов), то есть около 170 млн грн.

По словам самого Витренко, он получит государственные облигации на 4 млн долларов для устранения конфликта интересов во время его назначения министром. Таким образом, он сможет зарабатывать на них проценты.

Юрий Витренко – украинский экономист и финансист, гендиректор инвестиционной компании ЕйВайЕй кэпитал (AYA Capital).