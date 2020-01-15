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15 января • обновлено в 14:14
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Кабмин назначил новых глав РГА: кто получил должности

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Кабинет министров назначил новых председателей районных госадминистраций в Украине.

Решение были приняты на заседании правительства в среду, 15 января.

Так, в Волынской области председателем Иваничевской РГА стал Смаль Николай, а Локачинскую РГА возглавил Украинец Михаил.

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В Запорожская области главой Веселовского РГА стал Гура Виталий.

Кировоградская область:

  • Бобринецкая РГА – Жила Андрей

  • Голованивская РГА – Цобенко Руслан

  • Новгородковская РГА – Антоненко Александр

  • Петровская РГА – Больбот Валерий

Полтавская область:

  • Великобагачанская РГА – Филипась Андрей

  • Гребенковская РГА – Князев Александр

Хмельницкая область:

  • Дунаевецкая РГА – Купчик Ярослав

  • Полонская РГА – Мороз Анатолий

  • Шепетовская РГА – Ямчук Михаил

Черновицкая область:

  • Выжницкая РГА – Черней Михаил

  • Сторожинецкая РГА – Балинов Дмитрий

Чиновники в Украине

Чиновники в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине назначили новых председателей районных государственных администраций.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
чиновники Кабинет министров Украины
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