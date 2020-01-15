Кабмин назначил новых глав РГА: кто получил должности

Кабинет министров назначил новых председателей районных госадминистраций в Украине.

Решение были приняты на заседании правительства в среду, 15 января.

Так, в Волынской области председателем Иваничевской РГА стал Смаль Николай, а Локачинскую РГА возглавил Украинец Михаил.

В Запорожская области главой Веселовского РГА стал Гура Виталий.

Кировоградская область:

Бобринецкая РГА – Жила Андрей

Голованивская РГА – Цобенко Руслан

Новгородковская РГА – Антоненко Александр

Петровская РГА – Больбот Валерий

Полтавская область:

Великобагачанская РГА – Филипась Андрей

Гребенковская РГА – Князев Александр

Хмельницкая область:

Дунаевецкая РГА – Купчик Ярослав

Полонская РГА – Мороз Анатолий

Шепетовская РГА – Ямчук Михаил

Черновицкая область:

Выжницкая РГА – Черней Михаил

Сторожинецкая РГА – Балинов Дмитрий

Чиновники в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине назначили новых председателей районных государственных администраций.

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