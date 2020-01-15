Кабмин назначил новых глав РГА: кто получил должности

Кабинет министров назначил новых председателей районных госадминистраций в Украине.
Решение были приняты на заседании правительства в среду, 15 января.
Так, в Волынской области председателем Иваничевской РГА стал Смаль Николай, а Локачинскую РГА возглавил Украинец Михаил.
В Запорожская области главой Веселовского РГА стал Гура Виталий.
Кировоградская область:
Бобринецкая РГА – Жила Андрей
Голованивская РГА – Цобенко Руслан
Новгородковская РГА – Антоненко Александр
Петровская РГА – Больбот Валерий
Полтавская область:
Великобагачанская РГА – Филипась Андрей
Гребенковская РГА – Князев Александр
Хмельницкая область:
Дунаевецкая РГА – Купчик Ярослав
Полонская РГА – Мороз Анатолий
Шепетовская РГА – Ямчук Михаил
Черновицкая область:
Выжницкая РГА – Черней Михаил
Сторожинецкая РГА – Балинов Дмитрий
Чиновники в Украине
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине назначили новых председателей районных государственных администраций.
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