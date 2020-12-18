Рада назначила нового министра по делам ветеранов: кто такая Юлия Лапутина

Новым главой Министерства по делам ветеранов стала вторая в истории Украины женщина-генерал Юлия Лапутина.

На этот пост ее утвердила Верховная Рада на заседании в пятницу, 18 декабря, которое транслировалось онлайн на YouTube. За Лапутину проголосовали 248 народных депутатов.

Ранее ее кандидатуру выдвинули на встрече фракции "Слуги народа", где состоялось также собеседование с ней и другими кандидатами на должности разных министров.

53-летняя Лапутина тоже ветеран, ныне работает в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Ранее она работала в Службе безопасности. В "Слуге народа" подчеркивают, что женщину-генерала очень уважают в сообществе.

Юлия Лапутина Страна

Что известно о Лапутиной

Юлия Анатольевна Лапутина родилась в Киеве в 1967 году. У нее два высших образования – педагогическое и психологическое. Также женщина защитила кандидатскую диссертацию по психологии, а аще получила научную степень кандидата психологических наук.

Она проходила профессиональную подготовку по спортивной стрельбе. В 1992 году Лапутина стала на службу в ряды СБУ, была оперуполномоченной подразделения контрразведки.

Лапутина – украинская военнослужащая, контрразведчик, спецназначенец

В 2010-2012 годах – заместитель начальника Центра специальных операций "А" СБУ.

14 апреля 2014-го в составе первой объединенной группы СБУ высадилась на Краматорском аэродроме, защита которого обеспечивал спецподразделение "Альфа".

В сентябре-декабре 2014-го – командир оперативной группы СБУ в АТО, также выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований .

С 2014 года – заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Является членом Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Лапутина – вторая женщина генерал-майор в истории независимой Украины

Юлия Лапутина замужем. Ее муж также работает в Службе безопасности Украины. Вместе они воспитывают двух дочерей.

25 марта 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил Юлии Лапутиной военное звание генерал-майора. Она стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины.

Лапутина также является кандидатом психологических наук

Добавим, что Министерство по делам ветеранов Украины является центральным органом исполнительной власти, образованным на основании постановления Кабинета Министров Украины 28 ноября 2018 года, путем реорганизации Государственной службы Украины по делам ветеранов. 2 сентября 2019-го было переименовано в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины с присоединением Министерства по вопросам ВОТ и ВПЛ. Однако 11 марта 2020-го, с отменой объединения министерств, ведомству вернули современное название. До сих пор его возглавлял Сергей Бессараб. За отставку министра на заседании Рады 16 декабря проголосовал 251 народный депутат.

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