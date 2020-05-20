Кабинет министров Украины согласовал смену главы Запорожской областной государственной администрации.

Это произошло во время заседания правительства в среду, 20 мая. При этом, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что увольнение прежнего главы ОГА Виталия Туринка произошло "по соглашению сторон". А вице-премьер Михаил Федоров заявил, что Запорожская область находится на третьем месте с конца с точки зрения эффективности главы ОГА.

Теперь на место Туринка назначили Виталия Боговина, который признался, что не имеет опыта работы на государственной службе, но разбирается в бизнесе и мотивирован работать в интересах людей.

"Есть видение некоторых проектов, которые я хочу с командой привести в Запорожскую область – и сделать стартап на этой области, чтобы через год-два вся Украина увидела, как можно работать", – заявил он.

Виталий Боговин

Отметим, что Боговин родился 17 августа 1969 года в Запорожской области, находился на должности директора "Бизон-Тех 2006". В 2010 году совместно с Вадимом Коверником создали агрохолдинг LANDFORT и в 2016 году объединили все активы в BKW Group.

В 2019 году Виталий Боговин баллотировался в Верховную Раду от "Слуги народа", представляя 78-й округ, но проиграл кандидату от партии ОПЗЖ Александру Пономареву.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский признал провал "Лифта" и анонсировал увольнения глав ОГА.