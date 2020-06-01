Кабмин назначил координатора по безопасности детей в интернете

Кабинет министров назначил координатора по деятельности, направленной на прекращение сексуальной эксплуатации и насилия в отношении детей в интернете.

Им стал вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщается на сайте правительства.

Михаил Федоров radiosvoboda.org

"Нам важно защитить наших детей не только от физических рисков, а также от онлайн. С развитием технологий злоумышленники могут завладеть доверием детей. Этому нужно противостоять, и мы уже разрабатываем соответствующие алгоритмы", – отметил он.

В министерстве привели данные исследования, проведенного осенью 2019 года Офисом уполномоченного президента Украины по правам человека в сотрудничестве с Международным обществом электросвязи. Согласно ему, каждый третий ребенок в стране готов встретится со своим онлайн-другом в реальной жизни, но только 15% родителей знают, что делать, если столкнулись с проблемой в интернете.

"Поэтому мы должны сделать выводы и уделить достаточное внимание повышению знаний детей, как уберечь себя от возможных рисков в мировой сети. А также, что делать в случае опасности", – подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Федоров остался вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации после смены правительства в марте 2020 года.

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