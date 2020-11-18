Кабмин назначил гендиректора "Борисполя" главой Таможенной службы

Марина Лисничук Политика 15:30, 18.11.2020 Обновлено: 15:48, 18.11.2020

Кабинет министров Украины назначил гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 18 ноября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Сегодня в повестке дня заседания есть и назначение главы Государственной таможенной службы – Рябикина Павла Борисовича. Согласованно предложение Министерства финансов и пройдены все соответствующие процедуры – можем назначать", – сказал перед голосованием премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что известно о Павле Рябикине:

  • с марта 2017 года работает гендиректором аэропорта "Борисполь";

  • трижды был нардепом (в 2000-2002 годах и в 2002-2005 гг. как беспартийный, в 2012-2014 гг. – от партий "УДАР");

  • в 2014-2015 годах работал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации;

  • в 2005-2006 гг. занимал должность заместителя министра транспорта и связи Украины;

  • в 2009-2010 годах – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Дании.

Кроме этого, на местных выборах в Украине 2020 года Рябикин баллотировался в Киевсовет от "УДАРа".

Скришнот
Telegram-канал Алексея Гончаренко

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