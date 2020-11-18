Кабмин назначил гендиректора "Борисполя" главой Таможенной службы
Кабинет министров Украины назначил гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 18 ноября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"Сегодня в повестке дня заседания есть и назначение главы Государственной таможенной службы – Рябикина Павла Борисовича. Согласованно предложение Министерства финансов и пройдены все соответствующие процедуры – можем назначать", – сказал перед голосованием премьер-министр Денис Шмыгаль.
Что известно о Павле Рябикине:
с марта 2017 года работает гендиректором аэропорта "Борисполь";
трижды был нардепом (в 2000-2002 годах и в 2002-2005 гг. как беспартийный, в 2012-2014 гг. – от партий "УДАР");
в 2014-2015 годах работал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации;
в 2005-2006 гг. занимал должность заместителя министра транспорта и связи Украины;
в 2009-2010 годах – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Дании.
Кроме этого, на местных выборах в Украине 2020 года Рябикин баллотировался в Киевсовет от "УДАРа".
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине сразу после увольнения с должности врио главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначения на его место Евгения Ентиса начался масштабный передел власти.
Новый главный таможенник начал свою работу с кадровых чисток, и вместо того чтобы прекращать схемы и наполнять бюджет, начал завоевывать влияние.
В то же время известно, что собеседование с кандидатами на должность главы Таможни провел заместитель министра финансов по вопросам евроинтеграции Юрий Драганчук. Сам конкурс объявили 23 октября.